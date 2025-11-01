グルメも楽しめると思う「山形県の温泉地」ランキング！ 2位「銀山温泉」を大差で抑えた1位は？【2025年調査】
温泉旅行を計画する際、料理のおいしさを重視する人も多いはず。山形県には、湯に癒されながら地元ならではの味覚にも満足できる温泉地がそろっています。
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う山形県の温泉地」ランキングを紹介します！
湯宿では地元の旬の食材を使った懐石料理、温泉街では立ち食い豆腐や手打ちそばなどグルメも充実。そば粉スイーツや黒糖風味の銀山まんじゅうといった甘味も人気です。
回答者からは「銀山温泉は大正ロマン漂う温泉街として有名で、温泉と一緒に山形の食文化も味わえる」（20代男性／群馬県）、「個人的に口に合うお蕎麦が好きなので」（50代男性／東京都）、「米沢牛を使用した料理を思いっきり楽しみたい」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
源泉掛け流しや自家源泉の温泉宿が多く、野趣あふれる露天風呂も豊富。豊かな自然と湧出量の多さも魅力です。蔵王牛やジンギスカン、玉こんにゃくなどの山形名物も味わえます。
回答コメントでは「ジンギスカンや稲花餅、クルミを使ったデザートを食べることが出来るから」（40代女性／兵庫県）、「食材王国で有名な山形県でなおかつテレビとかでも報道がある為」（30代男性／富山県）、「有名な温泉地なので、飲食店が多そうだから」（50代男性／静岡県）などの声が集まりました。
