女優でグラビアアイドルの蓬莱舞さんのFLASH デジタル写真集「蓬莱舞 無防備なまなざし」がリリースされました。



【写真】はかなげで美しい…蓬莱舞さん

2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞、以降グラビアに加え、映画やドラマを中心に女優としても活躍している蓬莱さん。2026年1月に20歳に迎える彼女の10代ラストの姿を収めた今作。ラフなTシャツや可愛らしい浴衣ではしゃぐ姿からビキニやチューブトップ、ワンピースタイプなど、さまざまな水着姿を収録。どこを切り取っても絵になる彼女の今を集約した内容に仕上がりです。



『FLASH』に登場した蓬莱さんのグラビアは10代最後の彼女の姿をリアルに感じることができる構成。インタビューでは「マンガは紙で読み、電車も切符を買う」という意外なエピソードを披露。自分を「イマドキではない」と語っています。



【蓬莱舞さんプロフィール】

ほうらいまい 19歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。以降、グラビアに加え、映画やドラマを中心に女優としても活躍している。最新情報は、公式Instagram(@horai_libera_official)