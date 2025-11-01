»Ï¤Þ¤ê¤ÏÄ«¥É¥é¡ÄÌ´¤ò³ð¤¨¤¿28ºÐ½÷Í¥àÄ¶Æñ´Ø¤Î¹ç³Ê¾Ú½ñáÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¤§!?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥Á¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ!?¹â¹»À¸¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤¤¤Ä¤½¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡×
¡¡28ºÐ½÷Í¥¤¬à·ã¥ì¥¢¹ç³Ê¾Ú½ñá¤ò·Ç¤²¤¿Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¤!!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛÂè64²ó µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅÐÏ¿ÄÌÃÎ½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏµÈµÜ¤ë¤ê¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï5.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦Ä¶Æñ´Ø¤Î¹ñ²È»ñ³Ê»î¸³¤é¤·¤¤à·ã¥ì¥¢´¶á¤¢¤ë²«¶â¤Ëµ±¤¯¾Ú½ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨?µ¤¾ÝÍ½Êó»Î!?¡×¡Ö¤¨¤§!?À¨¤¤!!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¡Ö¤¤¤Ä¤½¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤Î¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ëÎÞ¡×¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¥¬¥Á¤ÇÀ¨¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤ÆŽ¤28!?¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¹â¹»À¸¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÈµÜ¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ò»Ö¤·¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤ÏÆ´¤ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢É´²»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥±Ê±ºÉ´²»(À¶¸¶²ÌÌí)¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£