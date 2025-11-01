¡Ö¤¹¡¢¤¹¡¢¤¹¤Æ¤¡Á¡×57ºÐÂçÊª½÷Í¥à¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹á»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ëåºÎï¤µ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¾½÷Í¥¡×
¡ÖÃå¤³¤Ê¤·Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¥É¥ì¥¹¤À¤±¤ÉÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡57ºÐ¤Î½÷Í¥¤¬²ÚÎï¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥ì¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î27Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×½ÐÀÊ»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚµþ¹á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£
¡¡¥Ü¥ë¥É¡¼¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤¬±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¤Ã¡×¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ÁÍ¥²í¤Ê¥ª¡¼¥é¡£¤³¤ì¤¾½÷Í¥¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¹ñÊõµé¡×¡Ö¤¹¡¢¤¹¡¢¤¹¤Æ¤¡Á¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ëåºÎï¤µ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£