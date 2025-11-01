Éã¤ÏÄ¶¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢23ºÐ¥â¥Ç¥ëàÍÅ±ðá¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖºÙ¤¹¤®¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤áÂ©½Ð¤Á¤ã¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×
¡ÖÅº¤¯¤ó¼«ÂÎ¤¬·Ý½Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤òÉã¤Ë¤â¤Ä23ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤£¡¼¤ó¡£¤¿¤ÀÇùÁ³¤È¥«¥é¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿^¢Þ^³ä¤È¤¢¤ê¤Ç¤Ï¡£Éþ¤Ï¤É¤ì¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤ÆÅ·Á³Í³Íè¤Î¥Û¥é¡¼ÂÎ·¿³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çú¡£¸åÆü¥á¥¤¥¯Æ°²è¤â¾å¤¬¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤Í¤¨¡×¤È¡¢¥«¥é¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥À¡¼¥¯¤Ç¥Û¥é¡¼´¶ËþºÜ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE YELLOW MONKEY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢µÈ°æÏÂºÈ(58)¤òÉã¤Ë¤â¤Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈ°æÅº(¤Æ¤ó¡¢23)¡£¤½¤ÎÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¥ê¡¼¥ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£Æ°¤¤¤Æ¤ëÊý¤¬¥«¥é¥¹¤Ã¤Ý¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¤È¡¢Æ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´¶¤Ç¤¹¤Í¡£²ø¤·¤¯Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Åº·¯¡¢ºÙ¤¹¤®¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¡¼¡¼¡¼ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¶¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¿¤áÂ©½Ð¤Á¤ã¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¡Ä¤È¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Û¥é¡¼ÂÎ·¿Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤â¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅº¤¯¤ó¼«ÂÎ¤¬·Ý½Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£Èþ½Ñ´Û¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·Ìî´î¹§ÀèÀ¸¤Î³¨¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤!!!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£