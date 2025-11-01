¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤È¤Î2ÅÙ¤ÎÎ¥º§·Ð¤Æ¡Ä¿Íµ¤¥â¥Ç¥ëà46ºÐÃÂÀ¸Æüá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö´ñÀ×Åª¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×´¿´î¤ÎÀ¼
¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î°¦¤µ¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡¡46ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10·î´¶¼Õ¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æº£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Àè·î11ÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ä²ÈÂ²¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î¹â³ÀÎï»Ò¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È¤Î¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤äÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¾Ð´é¤Ç´î¤ÖÍÍ»Ò¤â¡£ÃÂÀ¸Æü»ÅÍÍ¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¤ä¡¢Ì¼¤«¤é¤Î¡Ö¤Þ¤Þ¤Ø¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤Îï»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ì¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´ñÀ×Åª¤ËÈþ¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎï¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹♡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤Îï¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹â³À¤Ï¡¢1995Ç¯»¨»ï¡Ö¥×¥Á¥»¥Ö¥ó¡×(¾®³Ø´Û)¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖJJ¡×(¸÷Ê¸¼Ò)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£08Ç¯½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖAneCan¡×(¾®³Ø´Û)ÀìÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢´û¤Ë¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿éâ¸¶Í§Î¤¡¢²¡ÀÚ¤â¤¨¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¥Ã¥×3¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯3·î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÄ¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯12·îÎ¥º§¡£15Ç¯¤Ë¤Ï²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈºÆº§¡¢17Ç¯½÷»ù¤ò½Ð»º¡¢ÍâÇ¯Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£