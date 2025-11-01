第57回全日本大学駅伝 中央学院大学・川崎勇二監督 前日取材

━━予選が終わってからチームのコンディションは?

「トップ通過で学生も気分がいいのであまり疲労感を感じずにやっていますが、1年生の強い子が1人故障してしまったので、それは残念でした。どちらにしろ全日本の選考会では6番目ですしチャレンジャーでもありますから、学生にはシードが獲れなくて当たり前なんだからやれるだけのことやりなさいとは言っています」

━━2区に近田陽路選手（4年、主将）を配置したのはここで流れを固めたいという思惑？

「初めから遅れたらつまらないので、せめて前半だけでも、もがきたいなと思いまして、そういうつもりで前（の区間）に行かせました」

━━7区、8区、長い距離を走ることになる選手たちのコンディションは?

「2人とも予選会でもしっかり走った子ですし、2人とも暑さに強い子なので、もしかしたら（暑くなる）ということで2人を入れました」

━━シード権獲得に向けて最大のポイントは？

「ポイントはうちが全くミスをしないということと、自力では無理なので、上位校がトラブルだとかミスがあれば、ほんのかなわずかなチャンスが巡ってくるかなと思っています」