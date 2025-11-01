¤¹¤È¤×¤ê¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢²¦»Ò¤ËÊÑ¿È¡ÖStrawberry Vampire¡×MV¸ø³«
¡¡2.5¼¡¸µ¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤È¤×¤ê¤¬10·î31Æü¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¿·¶Ê¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¡ÖStrawberry Vampire¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²¦»Ò¤Î¤Ï¤«¤Ê¤¤Îø¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤¯°¦¤·¹ç¤Ã¤¿²¦»Ò¤ÈÉ±¤Î¹¬¤»¤¬¡È°Ëâ¡É¤ÎÅÊ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èá·àÅª¤ÊÊª¸ì¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¤Î¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¶ÊÄ´¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê»×¤¤¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢É÷¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥É¥é¥¥å¥é¾ë¤ò»×¤ï¤»¤ëÍÎ´Û¤òÇØ·Ê¤ËÅÐ¾ì¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¸ý¸µ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¥Ð¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢2018Ç¯À©ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¤¹¤È¤í¤Ù¤ê¡¼¤Ï¤í¤¦¤£¤ó¤Ê¤¤¤È 2024Ver.¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï´°Á´¤Ê¿·¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¤³¤í¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤À¤Ã¤Ô!!¡×¤È¡¢¤ë¤¥¤È¤Ï¡Ö¤ª²Û»Ò¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ê¡¢Æ¬¤°¤ë¤°¤ë¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¥À¡¼¥¯Áý¤·Áý¤·ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤Î´¶ÁÛ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£