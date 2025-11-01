かまいたち山内、新たな“家族”となった子猫を公開 4きょうだいの姿に反響「すくすく幸せに」「きゃーーかわゆ」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな“家族”を公開した。
【写真】かまいたち・山内健司と7歳長男が将棋を指す様子
山内は「山内から皆さんに大事なご報告があります。」との題名で動画を更新。冒頭、「我が家に猫ちゃんを迎い入れることになりました。4兄弟です！」と伝え、保護猫の譲渡会で引き取ったという子猫の兄妹を公開。8月に生まれたばかりといい「一緒に暮らすことになりました」と報告した。
名前もすでに決まっているといい、「ツナ」「シャケ」「おかか」「こんぶ」の「おにぎり4兄弟ということにしました」とした。また山内家の先輩犬の「むぎ」と初対面を果たす動画も公開した。
山内の報告には「すくすく幸せに育ってね…！」「さらに賑やかになりますね」「きゃーーかわゆ」との反響がよせられている。
