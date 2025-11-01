１０月３１日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、芸人ゲストのバッテリィズ・エースと、現在芸能界で競合が少ないおバカキャラ転向を狙う有名人による「ＢＣＧ（バカキャラゲット選手権）」が行われた。

簡単なクイズに対して、優れたおバカ回答を出せるかを競うレース。有名人枠で頭脳派の河野玄斗、羽田圭介氏、ふかわりょうとともに、Ｍｒ．マリック（７６）が登場した。

いまやハンドパワーで「１万円を破いたりしたら、コンプライアンスがうるさすぎて大変なんです」と、１万円札を宙に浮かしながらキャラ転向を志願した。

皆が、おもしろ回答を狙うも苦戦する中、マリックは「今の元号」を答える問題ではフリップに表情を崩さずに「今年」。エースが「ほんまのアホの可能性がある！」と悲鳴をあげる中、「日本三景は松島・宮島と？」では「知ってる島はこれしかないんです」と「大鳥」と書き、鳥の字を間違えているなど、絶妙にじわじわくる笑いをとり続けた。

人物名を当てる写真問題では、回答済みの問題を答えてボケたり、「ダリ」を「ウォルト・ディズニー」と答えて知識の片鱗を見せたかと思いきや、「エジソン」を自信満々に「エンジン！」と叫んで、優勝した。

ネットでも話題となり。「マリックが強すぎるｗ」「とうとうマリックにガチ説が浮上ｗ」「本物疑惑」「すげえ」「今から更に売れちゃう」「ボケいいねｗ」「これからＭｒ．マリック出しまくりそう」「脱力タイムズこれからＭｒ．マリック出しまくりそう」「おもしろすぎる」「ホンマモンのアホの可能性あるｗ」「どっちなのか分からなすぎて怖いんよｗ」と反応する投稿が相次いだ。