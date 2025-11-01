º£Ç¯¤Ç¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ä²û¤«¤·¤¤¡È¾¼ÏÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¡É¤ò»æ¤ÇºÆ¸½¡ª ¶Ã¤¤Î¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡×¤ËÌ©Ãå
2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¡£
¤¤¤Þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²û¤«¤·¤¤¤¢¤Îº¢¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈÅ¸¤Ç¤¹¡£
Àº¹ª¤Êµ»½Ñ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡È»æ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»æ¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò½Å¤Í¡¢Î©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¶äºÂ¤ÎÈË²Ú³¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÅÔÅÅ¤Î²û¤«¤·¤¤É÷·Ê¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤êÌß¤Ä¤¤ò¤¹¤ë¾ð·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¿Í¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡È¾¼ÏÂ¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¡É¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Î¡ÖÎýÇÏ¶èÎ©ÀÐ¿À°æ¸ø±à¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¸²½´Û¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯ Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê -ÂÀÅÄÎ´»Ê¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦-¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂÀÅÄÎ´»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ35ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î²¼Ä®¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡ÖÅìµþ²¼Ä® ¿Í¤ò¡¢Êë¤é¤·¤ò¾è¤»¤Æ¡¦¡¦µ¡×¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÂ¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÅÔÅÅ¤äÅö»þ¤Î²¼Ä®¤Î¾ð·Ê¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊÃæ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡È¥Ù¡¼¥´¥ÞÍ·¤Ó¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ö²Ç¤È¤·¤Æ²Ç¤°Æü¤Î¾ð·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡ÖÁãÎ©¤ÄÆü¤Î¤ï¤¬²È¡×¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ÎÀµÁõ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÌµ¹¤¤Î²Ö²Ç°áÁõ¤ä¤Þ¤²¤ò¹â¤¯·ë¤¦Ê¸¶â¹âÅçÅÄ¤ÎÈ±·Á¤Ê¤É¡¢²ÇÆþ¤ê¤¹¤ëÌ¼¤ò¸«Á÷¤ë´¶½ýÅª¤Ê¾ð·Ê¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎýÇÏ¶èÎ©ÀÐ¿À°æ¸ø±à¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¸²½´Û¤Î³Ø·Ý°÷¡¦ÁêÀî»í¿¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¿·Á¯¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂÀÅÄÎ´»Ê¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¤Ç¤Ï¡¢´é¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤¹ºÙ¤«¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÜÃåºÞ¤Ç¿µ½Å¤Ë·¿»æ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÏÑ¶Ê¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÖ¾®¤µ¤ÊÉôÉÊ¤Ï¿ÍÊª¤Î»õ¡£Çò¤¤»õ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÎ¢¤«¤é¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢´ïÍÑ¤µ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡Ö´ïÍÑ¤µ¤è¤ê¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·ºî¡ÖEnjoy the Show-WA¡ª¤È¤·¤Þ¤¨¤ó amusement park¡×¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¾¼ÏÂ¤Î¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡É¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²óÅ¾ÌÚÇÏ¥«¥ë¡¼¥»¥ë¥¨¥ë¥É¥é¥É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿Í·±àÃÏ¤Ï2020Ç¯¤ËÊÄ±à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò1¤Ä¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÍ·±àÃÏ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÎ©ÂÎ¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤È¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢Ì´Ãæ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÀÚ¤êÈ´¤¡¢À¤³¦¤Ç1¤Ä¤À¤±¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ºî¤ì¤ë¤È´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸Í÷²ñ¤Ç¤ÏÅö»þ¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢11·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£