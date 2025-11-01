家事ができない男性は、奥さんにかなり負担をかけていることを自覚したほうがいいですよね。一生懸命覚えようとする姿勢が見られるのであればいいですが、「やりたくない」「できないから仕方ない」と開き直るのはNGです。そんなスタンスでいると、一人ぼっちになったときに後悔するようで……？ 今回は、妻に出て行かれた男性が初めて炊飯器を使ったら家事スキルのなさに絶望した話をご紹介いたします。

家事スキルのなさに絶望

「俺が家事をしないことに腹を立てた妻が、実家に帰ってしまいました。別に妻がいなくてもどうってことないと思ったけど、一人になった2日目の夜、体調を崩して熱が出てきたんです。家にはなにも食べるものもなく、外に買いに行く気力もない……。デリバリーしようかと思ったらスマホの充電がなく、さらに充電器は妻が持って行ってしまったようで、他の充電器がどこにあるかもわからず、もはやなにもできない状態に。

とりあえずお米を炊こうとしたけど、炊飯器を使ったことがないので、熱でボーッとしながら取説を見て、なんとか炊くことに成功。炊き上がった瞬間に『やばいぞ、俺！』『一人でお米炊けたじゃないか！』と喜んだのも束の間、『いやいや……、炊飯器の使い方すら知らないってやばいよな』『俺の家事スキルって相当低いんじゃないか……』と、自分が情けなくなりました。しかも、お米は水分量を間違えたのか、硬くて食べれたものじゃなかったし……。妻に愛想尽かされるのも当然だな、と反省しましたね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 30代でお米の炊き方も知らないのは、相当やばいと思ったほうがいいかもしれませんね。そんな旦那さんと暮らしていた奥さんのことを考えると、同情してしまいます……。これを機に、家事を覚えていってほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。