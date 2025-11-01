11月1日放送の満天☆青空レストランにて、

ピーナッツバターを使った「担々春雨スープ」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

 

★担々春雨スープ

【材料】

＜スープ＞

ピーナッツバター（プレーン） １５０ｇ

醤油                                   大さじ１と１/２

味噌                                   大さじ１と１/２

顆粒鶏ガラスープの素           大さじ１と１/２

水                                        ８００ｃｃ

無調整豆乳                            ８００ｃｃ

春雨                                   乾燥１００ｇ

 

＜肉味噌＞

豚挽き肉                               ２００ｇ

長ネギ                        １本分（白髪ネギの残り分）

にんにく                                 １片

しょうが                                 １片

豆板醤                                  小さじ１

醤油                                     大さじ１

味噌                                  大さじ１/２

酒                                        大さじ１

砂糖                                     小さじ１

ゴマ油                                  小さじ２

 

＜仕上げ用＞

砕いたピーナッツ                    適量

白髪ネギ                                適量

パクチー                                適量

ラー油                                   適量

 

【作り方】

１. ＜肉味噌＞長ネギは仕上げ用の白髪ネギを切り、残りはみじん切りにする。にんにくと、しょうがはみじん切りにする

２. プライパンにゴマ油とにんにく、しょうが、豆板醤を入れて火にかけ、香りが出たら豚挽き肉と長ネギを炒める

３. 挽き肉に火が通ったら残りの調味料を加え、なじんだら火を止めておく

４. ＜スープ＞鍋に水と鶏ガラスープの素を入れて火にかける。沸いたら醤油と味噌を溶かし入れて春雨を煮る（４〜５分くらい）

５. 春雨が柔らかくなったら、ピーナッツバターを適量の豆乳で溶いて鍋に入れ、残りの豆乳も加える

６. 再度沸いたら火を止める

７. ＜仕上げ＞春雨スープを器によそい、肉味噌、白髪ネギ、刻んだパクチーを乗せ、ラー油を回しかける。砕いたピーナッツをちらして完成

 