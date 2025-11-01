【青空レストラン】『担々春雨スープ』の作り方
11月1日放送の満天☆青空レストランにて、
ピーナッツバターを使った「担々春雨スープ」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★担々春雨スープ
【材料】
＜スープ＞
ピーナッツバター（プレーン） １５０ｇ
醤油 大さじ１と１/２
味噌 大さじ１と１/２
顆粒鶏ガラスープの素 大さじ１と１/２
水 ８００ｃｃ
無調整豆乳 ８００ｃｃ
春雨 乾燥１００ｇ
＜肉味噌＞
豚挽き肉 ２００ｇ
長ネギ １本分（白髪ネギの残り分）
にんにく １片
しょうが １片
豆板醤 小さじ１
醤油 大さじ１
味噌 大さじ１/２
酒 大さじ１
砂糖 小さじ１
ゴマ油 小さじ２
＜仕上げ用＞
砕いたピーナッツ 適量
白髪ネギ 適量
パクチー 適量
ラー油 適量
【作り方】
１. ＜肉味噌＞長ネギは仕上げ用の白髪ネギを切り、残りはみじん切りにする。にんにくと、しょうがはみじん切りにする
２. プライパンにゴマ油とにんにく、しょうが、豆板醤を入れて火にかけ、香りが出たら豚挽き肉と長ネギを炒める
３. 挽き肉に火が通ったら残りの調味料を加え、なじんだら火を止めておく
４. ＜スープ＞鍋に水と鶏ガラスープの素を入れて火にかける。沸いたら醤油と味噌を溶かし入れて春雨を煮る（４〜５分くらい）
５. 春雨が柔らかくなったら、ピーナッツバターを適量の豆乳で溶いて鍋に入れ、残りの豆乳も加える
６. 再度沸いたら火を止める
７. ＜仕上げ＞春雨スープを器によそい、肉味噌、白髪ネギ、刻んだパクチーを乗せ、ラー油を回しかける。砕いたピーナッツをちらして完成