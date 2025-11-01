11月1日放送の満天☆青空レストランにて、

ピーナッツバターを使った「担々春雨スープ」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★担々春雨スープ

【材料】

＜スープ＞

ピーナッツバター（プレーン） １５０ｇ

醤油 大さじ１と１/２

味噌 大さじ１と１/２

顆粒鶏ガラスープの素 大さじ１と１/２

水 ８００ｃｃ

無調整豆乳 ８００ｃｃ

春雨 乾燥１００ｇ

＜肉味噌＞

豚挽き肉 ２００ｇ

長ネギ １本分（白髪ネギの残り分）

にんにく １片

しょうが １片

豆板醤 小さじ１

醤油 大さじ１

味噌 大さじ１/２

酒 大さじ１

砂糖 小さじ１

ゴマ油 小さじ２

＜仕上げ用＞

砕いたピーナッツ 適量

白髪ネギ 適量

パクチー 適量

ラー油 適量

【作り方】

１. ＜肉味噌＞長ネギは仕上げ用の白髪ネギを切り、残りはみじん切りにする。にんにくと、しょうがはみじん切りにする

２. プライパンにゴマ油とにんにく、しょうが、豆板醤を入れて火にかけ、香りが出たら豚挽き肉と長ネギを炒める

３. 挽き肉に火が通ったら残りの調味料を加え、なじんだら火を止めておく

４. ＜スープ＞鍋に水と鶏ガラスープの素を入れて火にかける。沸いたら醤油と味噌を溶かし入れて春雨を煮る（４〜５分くらい）

５. 春雨が柔らかくなったら、ピーナッツバターを適量の豆乳で溶いて鍋に入れ、残りの豆乳も加える

６. 再度沸いたら火を止める

７. ＜仕上げ＞春雨スープを器によそい、肉味噌、白髪ネギ、刻んだパクチーを乗せ、ラー油を回しかける。砕いたピーナッツをちらして完成