【青空レストラン】『ピーナッツバターチキンカレー』の作り方
11月1日放送の満天☆青空レストランにて、
ピーナッツバターを使った「ピーナッツバターチキンカレー」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★ピーナッツバターチキンカレー
【材料】
鶏モモ肉 ２枚
玉ネギ 大１個
にんにく ２片
しょうが ２片
オリーブオイル 大さじ１
ホールトマト缶 １缶（４００ｇ）
水 ６００ｃｃ
プレーンヨーグルト １００ｇ
チキンコンソメ ２個
塩 小さじ２
ブラックペッパー 適量
ピーナッツバター（プレーン） １５０ｇ
カレー粉 ２５ｇ
クミンパウダー 少々
コリアンダーパウダー 少々
はちみつ ３０ｇ
＜付け合わせ・お好みの野菜＞
かぼちゃ 適量
なす 適量
ブロッコリー 適量
パプリカ（赤） 適量
舞茸 適量
塩 適量
ブラックペッパー 適量
オリーブオイル 適量
ごはん 適量
【作り方】
１. 鶏肉は一口大に切る。玉ネギはくし切り、にんにくとしょうがはみじん切りにする
２. フライパンにオリーブオイルを熱し、鶏肉を炒める
３. 肉の色が変わってきたら、にんにくとしょうがを加え、香りが出たら玉ネギを炒める
４. 鍋にトマト缶と水、コンソメを入れ、沸いてきたら３とヨーグルトを入れて煮る
５. ピーナッツバターにカレー粉とスパイス、はちみつを混ぜ合わせ、煮汁でのばした後、鍋に入れて溶かす。塩も入れる
６. 肉に火が通り、とろみが出たらブラックペッパーをふって、火を止める
７. 付け合わせの野菜は適当な大きさに切る。フライパンにオリーブオイを熱してそれぞれ焼き、軽く塩とブラックペッパーをふる
８. 器にごはんをよそってカレーをかけ、付け合わせの野菜を添えて完成