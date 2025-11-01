11月1日放送の満天☆青空レストランにて、

ピーナッツバターを使った「ピーナッツバターチキンカレー」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

 

★ピーナッツバターチキンカレー

【材料】

鶏モモ肉                              ２枚

玉ネギ                                大１個

にんにく                              ２片

しょうが                              ２片

オリーブオイル                    大さじ１

ホールトマト缶                １缶（４００ｇ）

水                                     ６００ｃｃ

プレーンヨーグルト             １００ｇ

チキンコンソメ                     ２個

塩                                      小さじ２

ブラックペッパー                  適量

 

ピーナッツバター（プレーン） １５０ｇ

カレー粉                                ２５ｇ

クミンパウダー                        少々

コリアンダーパウダー               少々

はちみつ                                ３０ｇ

 

＜付け合わせ・お好みの野菜＞

かぼちゃ                                 適量

なす                                       適量

ブロッコリー                           適量

パプリカ（赤）                        適量

舞茸                                       適量

塩                                          適量

ブラックペッパー                     適量

オリーブオイル                        適量

 

ごはん                                    適量

 

【作り方】

１. 鶏肉は一口大に切る。玉ネギはくし切り、にんにくとしょうがはみじん切りにする

２. フライパンにオリーブオイルを熱し、鶏肉を炒める

３. 肉の色が変わってきたら、にんにくとしょうがを加え、香りが出たら玉ネギを炒める

４. 鍋にトマト缶と水、コンソメを入れ、沸いてきたら３とヨーグルトを入れて煮る

５. ピーナッツバターにカレー粉とスパイス、はちみつを混ぜ合わせ、煮汁でのばした後、鍋に入れて溶かす。塩も入れる

６. 肉に火が通り、とろみが出たらブラックペッパーをふって、火を止める

７. 付け合わせの野菜は適当な大きさに切る。フライパンにオリーブオイを熱してそれぞれ焼き、軽く塩とブラックペッパーをふる

８. 器にごはんをよそってカレーをかけ、付け合わせの野菜を添えて完成

 