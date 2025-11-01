11月1日放送の満天☆青空レストランにて、

ピーナッツバターを使った「ピーナッツバターチキンカレー」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★ピーナッツバターチキンカレー

【材料】

鶏モモ肉 ２枚

玉ネギ 大１個

にんにく ２片

しょうが ２片

オリーブオイル 大さじ１

ホールトマト缶 １缶（４００ｇ）

水 ６００ｃｃ

プレーンヨーグルト １００ｇ

チキンコンソメ ２個

塩 小さじ２

ブラックペッパー 適量

ピーナッツバター（プレーン） １５０ｇ

カレー粉 ２５ｇ

クミンパウダー 少々

コリアンダーパウダー 少々

はちみつ ３０ｇ

＜付け合わせ・お好みの野菜＞

かぼちゃ 適量

なす 適量

ブロッコリー 適量

パプリカ（赤） 適量

舞茸 適量

塩 適量

ブラックペッパー 適量

オリーブオイル 適量

ごはん 適量

【作り方】

１. 鶏肉は一口大に切る。玉ネギはくし切り、にんにくとしょうがはみじん切りにする

２. フライパンにオリーブオイルを熱し、鶏肉を炒める

３. 肉の色が変わってきたら、にんにくとしょうがを加え、香りが出たら玉ネギを炒める

４. 鍋にトマト缶と水、コンソメを入れ、沸いてきたら３とヨーグルトを入れて煮る

５. ピーナッツバターにカレー粉とスパイス、はちみつを混ぜ合わせ、煮汁でのばした後、鍋に入れて溶かす。塩も入れる

６. 肉に火が通り、とろみが出たらブラックペッパーをふって、火を止める

７. 付け合わせの野菜は適当な大きさに切る。フライパンにオリーブオイを熱してそれぞれ焼き、軽く塩とブラックペッパーをふる

８. 器にごはんをよそってカレーをかけ、付け合わせの野菜を添えて完成