¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌäÂê»ù·ö²Þ¼«Ëý¡¢¤è¡¼¤Ç¤£¡¼¤Î¼«±ÒÂâ¤Î³ÊÆ®ÀìÂ°ÉôÂâ»þÂå¤ÎÉô²¼¤À¤È¤¤¤¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼²ÅÄ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°·ö²Þ¼«Ëý¤Î¥¸¥å¥ê¥ª¥µ¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢±äÄ¹£Ë£ÏÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¥µ¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¤¬¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë¡£Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¤Î±¦¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬²ÅÄ¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤ò¤â¤Ä²ÅÄ¤¬È¿·â¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤«¤é±¦¤Î·ý¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¤¬¥À¥¦¥ó¡£ºÇ½é¤Î£±Ê¬¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹¤Ç¤âÁ°¤Ë½Ð¤¿¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÈèÏ«¤«¤éÆ°¤¤¬Æß¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Î·ý¤òÈïÃÆ¡£ºÇ¸å¤Ï±¦·ý¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÂç¤Î»ú¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¸µ¾å´±¤Î¤è¡¼¤Ç¤£¡¼¤Ë¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¶âÌÖ¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¸ø¼°¤Î£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡¡£Ì£É£Ö£Å¡Ê£è£ô£ô£ð¡§¡¿¡¿£â£ä£ì£é£ö£å¡¥£ê£ð¡¿¡Ë¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£