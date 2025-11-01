YOASOBI、ホールツアー＜WANDARA＞ファイナル沖縄公演でパブリックビューイング実施
YOASOBIの自身初となる国内ホールツアー＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞が、11月29日(土)、30日(日)の沖縄公演でツアーファイナルを迎える。このツアーファイナル公演のパブリックビューイング企画「WANPAKU MATSURI」の実施が決定した。
＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞は2025年7月の熊本公演を皮切りにスタートし、11月まで全国14ヶ所・40公演を巡る、YOASOBIにとって過去最多公演数となるホールツアー。キャラバンのように日本各地を巡りながら、訪れるすべての場所に“ワンダーランド”のようなワクワクを届けたいという思いが、「WANDARA（読み：ワンダラ）」というツアータイトルに込められている。
ツアーファイナルとなる沖縄公演では、会場そばの宜野湾トロピカルビーチにて、チケットを持っていない方も参加可能な特別企画＜WANPAKU MATSURI＞を開催。さらに、2日間ともに同会場にて、ホール公演の模様を無料で楽しめるパブリックビューイングの実施も決定した。
＜WANPAKU MATSURI＞は、“チケットを持っていない方も一緒に楽しんでほしい”というメンバーの思いから実現したお祭り企画となっている。詳細は後日発表とのこと。
■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ~WANPAKU MATSURI~＞
日時： 11月29日(土) 開場 11:00
11月30日(日) 開場 11:00
会場： 沖縄県 宜野湾トロピカルビーチ
■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞
終了公演は割愛
◆愛媛公演
会場：松山市民会館 大ホール
11月12日（水）開場 18:00 開演 19:00
11月13日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：DUKE松山 089-947-3535（平日 11:00〜17:00）
◆山口公演
会場：山口 KDDI維新ホール
11月15日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月16日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（平日12:00〜17:00）
◆沖縄公演
会場：沖縄コンベンションセンター展示棟
11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月30日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：琉球放送 098-988-5000(平日11:00〜17:00)
■「劇上」
2025年10月2日（木）配信リリース
配信URL：https://lnk.to/gekijyo
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：Ayase、ikura
原作短編小説：『劇場ものがたり』（三谷幸喜 著）
◾️ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』
10月1日（水）スタート 初回30分拡大（22時〜23時24分）
毎週（水）22時〜22時54分
◆脚本：三谷幸喜
◆主題歌：YOASOBI『劇上』［Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.］
◆音楽：得田真裕
◆キャスト
菅田将暉 二階堂ふみ 神木隆之介 浜辺美波
戸塚純貴 アンミカ 秋元才加 野添義弘 長野里美 富田望生
西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール） 小澤雄太 福井 夏
ひょうろく 松田慎也 佳久 創 佐藤大空
野間口 徹 シルビア・グラブ 菊地凛子 ・ 小池栄子
・ 市原隼人 井上 順 坂東彌十郎 小林 薫 他
◆プロデュース：金城綾香、野田悠介
◆制作プロデュース」：古郡真也
◆演出：西浦正記
◆制作著作：フジテレビ
■ライブ映像作品集『THE FILM 3』
2025年10月1日(水)リリース
完全生産限定盤
品番: XSXL-8〜10
仕様: Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集
価格: ￥10,909+税
購入URL: http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG
〈購入者限定特典情報〉
【特典内容】
特製バインダー用オリジナルインデックス
※下記チェーンごとに絵柄が異なります。
【対象店舗】
●Sony Music Shop
●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）
●HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）
●TSUTAYA RECORDS（一部店舗・オンライン除く）
●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン
●Amazon.co.jp
●楽天ブックス
●セブンネットショッピング
●YOASOBI 応援店
ご購入はこちら：http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG
【注意事項】
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
