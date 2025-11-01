YOASOBIの自身初となる国内ホールツアー＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞が、11月29日(土)、30日(日)の沖縄公演でツアーファイナルを迎える。このツアーファイナル公演のパブリックビューイング企画「WANPAKU MATSURI」の実施が決定した。

＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞は2025年7月の熊本公演を皮切りにスタートし、11月まで全国14ヶ所・40公演を巡る、YOASOBIにとって過去最多公演数となるホールツアー。キャラバンのように日本各地を巡りながら、訪れるすべての場所に“ワンダーランド”のようなワクワクを届けたいという思いが、「WANDARA（読み：ワンダラ）」というツアータイトルに込められている。

ツアーファイナルとなる沖縄公演では、会場そばの宜野湾トロピカルビーチにて、チケットを持っていない方も参加可能な特別企画＜WANPAKU MATSURI＞を開催。さらに、2日間ともに同会場にて、ホール公演の模様を無料で楽しめるパブリックビューイングの実施も決定した。

＜WANPAKU MATSURI＞は、“チケットを持っていない方も一緒に楽しんでほしい”というメンバーの思いから実現したお祭り企画となっている。詳細は後日発表とのこと。

■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ~WANPAKU MATSURI~＞

日時： 11月29日(土) 開場 11:00

11月30日(日) 開場 11:00

会場： 沖縄県 宜野湾トロピカルビーチ

■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞ 終了公演は割愛 ◆愛媛公演

会場：松山市民会館 大ホール

11月12日（水）開場 18:00 開演 19:00

11月13日（木）開場 18:00 開演 19:00

お問合せ：DUKE松山 089-947-3535（平日 11:00〜17:00）



◆山口公演

会場：山口 KDDI維新ホール

11月15日（土）開場 17:00 開演 18:00

11月16日（日）開場 17:00 開演 18:00

お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（平日12:00〜17:00）



◆沖縄公演

会場：沖縄コンベンションセンター展示棟

11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00

11月30日（日）開場 17:00 開演 18:00

お問合せ：琉球放送 098-988-5000(平日11:00〜17:00)

◾️ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

10月1日（水）スタート 初回30分拡大（22時〜23時24分）

毎週（水）22時〜22時54分 ◆脚本：三谷幸喜

◆主題歌：YOASOBI『劇上』［Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.］

◆音楽：得田真裕 ◆キャスト

菅田将暉 二階堂ふみ 神木隆之介 浜辺美波

戸塚純貴 アンミカ 秋元才加 野添義弘 長野里美 富田望生

西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール） 小澤雄太 福井 夏

ひょうろく 松田慎也 佳久 創 佐藤大空

野間口 徹 シルビア・グラブ 菊地凛子 ・ 小池栄子

・ 市原隼人 井上 順 坂東彌十郎 小林 薫 他 ◆プロデュース：金城綾香、野田悠介

◆制作プロデュース」：古郡真也

◆演出：西浦正記

◆制作著作：フジテレビ

■ライブ映像作品集『THE FILM 3』

2025年10月1日(水)リリース 完全生産限定盤

品番: XSXL-8〜10

仕様: Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集

価格: ￥10,909+税

購入URL: http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG 〈購入者限定特典情報〉

【特典内容】

特製バインダー用オリジナルインデックス

※下記チェーンごとに絵柄が異なります。 【対象店舗】

●Sony Music Shop

●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）

●HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

●TSUTAYA RECORDS（一部店舗・オンライン除く）

●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

●Amazon.co.jp

●楽天ブックス

●セブンネットショッピング

●YOASOBI 応援店 ご購入はこちら：http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG 【注意事項】

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◆YOASOBI LINE公式アカウント