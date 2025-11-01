芸術の秋を迎え、どこからともなくキンモクセイの香りがするようになった11月1日、63回目となる熊本県新人演奏会が県立劇場で開かれました。

【スケジュール一覧】熊本県芸術文化祭 11月と12月のイベントはこちら

この演奏会は、昭和37年（1962年）に始まり、20歳から30歳までで過去に出場した経験のない新人を対象に、今回は36人が臨んだオーディションを経て、13人が出場しました。

ソプラノやユーフォニアム、ピアノやヴァイオリンなど、それぞれに伸びやかな音を響かせ、観衆を魅了していました。

さて、この新人演奏会は、熊本県芸術文化祭の一環です。8月に開幕した熊本県芸術文化祭も、残り2か月となりました。これから年末に向けて数多くの催事が予定されています。

熊本最大の文化の祭典「熊本県芸術文化祭」は、「芸術を高め、文化を広め、次世代につなぐ」をコンセプトに毎年、開催されています。

第67回となる今年も、8月に開幕し12月31日まで、県内各地で伝統芸能や現代アート、音楽・舞踊など、実に様々な分野の文化芸術イベントを開催、または開催予定となっています。

＜11月の主な催事＞詳細はこちらから

2日（日）

小泉八雲「夏の日の夢」を辿る旅



3日（月）

ラスカーラ・オペラ協会設立15周年記念講演会

午後2時開演 熊本県立劇場コンサートホール



5日（水）～9日（日）

二科熊本支部絵画展

県立美術館分館



15日（土）

夏目漱石顕彰第30回「草枕」国際俳句大会

市民会館シアーズホーム夢ホーム



16日（日）

八千代座とハアイアンの世界

午後0時半開演 山鹿八千代座



16日（日）

第36回 筝曲の祭典

午後1時開演 県立劇場演劇ホール



16日（日）

熊本県女声合唱フェスティバル

県立劇場コンサートホール



23日（日）

第117回 熊本交響楽団定期演奏会

県立劇場コンサートホール

＜12月の主な催事＞詳細はこちらから

6日（土）～7日（日）

第51回熊本県アンサンブルコンテスト

第51回九州アンサンブルコンテスト熊本支部予選

御船町カルチャーセンター



21日（日）

熊本県民第九の会第39回演奏会

県立劇場コンサートホール