貴乃花光司の娘・白河れい、東宝芸能所属を報告 5月に前事務所を退所
元横綱・貴乃花光司とフリーアナウンサー・河野景子の娘で、タレントの白河れいが1日、自身のインスタグラムを更新。新たに東宝芸能に所属したことを報告した。
【写真】白河れい、美脚全開のミニスカコーデ
白河は「ご報告です」と題し、「この度、東宝芸能に所属させていただきました。これまでの環境で支えてくださった方々への感謝を胸に 今後もお芝居をはじめ一つ一つのお仕事に真摯に向き合いながら ひとりの人間としても成長していけるよう精進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！」とコメントした。
白河は今年5月31日をもって、所属していたスペースクラフト・エージェンシーを退所。今回の発表にファンからは、「おめでとうございます」「活躍を期待しています」といった声が寄せられている。
引用：「白河れい」インスタグラム（＠rayshirakawa）
