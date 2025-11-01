「ぼくはサンタさんがほしいです」クリスマスの置き手紙。子どもの無邪気な好奇心とグロテスクな結末【漫画家インタビュー】
「ぼくはサンタさんがほしいです」と書かれた置き手紙。心がふわふわと落ち着かないクリスマスのある日。子どもの無邪気な好奇心とグロテスクな結末…。
今回はサンタさんを軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
「ぼくはサンタさんがほしいです」と書かれた置き手紙。プレゼントを配りに来たと思われるサンタさんは「子どもの願いはカワイイのう」と言いながら、全身すっぽり入ってしまうほどの巨大なクリスマス仕様の靴下の中に入ってみることに。ほんの出来心のつもりで入ったのですが、しかし、サンタさんは思いもよらぬ結末を迎えることになります。子どもの純粋でグロテスクな欲望を描いた4コマ漫画でした。
雪のヤドカリさんがもらった中で、一番自慢したいクリスマスプレゼントを教えてください。
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：ヨン様のサイン（本物）です。
クリスマスに一回も喋ったことない隣のクラスの子がくれました。カタカナででっかく『ペ』とだけ書いてあります。
連作ものとなっています。前話で巨大な靴下の中に閉じ込められそうになったサンタさんですが、なんとか出られたみたいです。そんなグロテスクな災難に見舞われながらも、次の子どもの願いを叶えようと奮起します。次の子どもの願いを見ると「Switch3をください」とのこと。よっぽど同じような願いばかりを聞いていたのでしょう。サンタさんは「ベタ中のベタ！」とほくそ笑みます。このセリフ…なぜかカイジのスピンオフシリーズ「1日外出録ハンチョウ」の大槻班長を思い出したのですが、裏取りはできず…。
さて、雪のヤドカリさんが誰かの無邪気な願いを叶えるために、額に汗して熱意を注いだのは何年前のことになりますか？
雪のヤドカリ：何年前と決めつけないでくださいよッ！
つい３時間前にも近所の小学生に火の輪くぐりを見たいとねだられたので（実際に）額に汗して叶えてきたところですよ！
ちなみに途中で不審火として通報されてしまい、今ようやく取り調べから戻ってこれました。
次なるお宅に向かったサンタさん。もうすぐ夜明けということもあり、「サクっと叶えられる願いだといいのう」と本音を漏らしています。子どもたちの欲しがっているプレゼントを事前に聞いて用意しておくのではなく、当日家に忍び込んでから願いが判明し、その都度対応するスタイルに「サンタさんも大変だなあ…」と労働の辛さのようなものをしみじみ感じました。さて、最後の子どもの願いとは一体何だったのでしょう？
雪のヤドカリさんは、サンタさんにこれやっておいてもらえると助かるな、ということはありますか？
雪のヤドカリ：食べた後のお皿を水に浸けといてほしいです。
食い散らかしたまま配達に行っちゃうので、あの人ったら…。
「クリスマスが終わったらサンタさんはどこに行くの？」と無邪気な疑問を投げかける子ども。「さぁ…どこに行くのかしらね？」と母親が対応します。はてさて、12月24日の夜だけ暗躍するサンタさんは、残りの364日（うるう年なら365日）一体どこで何をしているのでしょう。願わくば、この4コマ漫画が子どもの夢をぶち壊して全国の子どもが揃って大号泣、なんてことにならなければいいのですが…。
雪のヤドカリさんは、クリスマスと大晦日、お正月といった年末年始のふわふわするような落ち着かないシーズンのさなかにある、12月29日といういかにも中途半端で冴えない一日（誕生日の人ごめんなさい）をどのような位置づけで捉えていますか？
雪のヤドカリ：私は29（ニク）の日を基準とする『肉暦』で生活しているので、一般の人が言うところの正月のように捉えています。（肉暦では肉朔日と呼んでいます）
