もし部屋の家賃が払えなくなったら、そのときは2つの選択肢しかない--。『出ていくか、払うか 家賃保証会社の憂鬱』（鶴屋なこみん、原案協力：0207/KADOKAWA）は、部屋の家賃を滞納した人の賃料を立て替え、その立て替え分を督促する家賃保証会社の管理（回収）担当者の仕事を追ったコミックエッセイだ。取り立てに向かうと契約者がご遺体になっていることもあれば、テレビでよく見る芸能人からひどい文句をぶつけられることも…。さまざまな理由で家賃を滞納する人たちのマンガを読んでいると、“一歩間違えれば自分も債務者になるのでは…”という恐怖が頭をかすめる。原案は「カクヨム」で家賃保証会社の実態を告白してきた0207さん。「過酷な業務によるストレスを解消するために書き始めた」という本人に、家賃を管理（回収）する仕事のディープな日常を聞いた。
--延滞客がご遺体になっているという「死体部屋」。「今月で3件目」という数の多さに驚きました。実際、そんなに多いのでしょうか。
0207：エリア次第といった感じでしょうか。高齢者は亡くなりやすい……のは当たり前ですが、賃料が低い地域の方が、多いですね。
--「死体部屋」に直面するのは、どんなケースが多いですか？
0207：最も多いのは、中高年以上の男性の単身世帯ですね。自殺か病死か、それはマチマチですが。1カ月間で5件が、僕の担当範囲で一番多かった月です。
ある程度の期間ドアの開閉がなく、虫が通路を飛んでいたり、窓ガラスに張り付いていたら、“中で死んでるのかな…”と思います。
--0207さんは、そんな光景にもう慣れてしまって、何も感じないですね。
0207：何も感じないです。面倒な延滞客なら「（死んで）ラッキー」と思うことすらあります。
ただ、切なくなることもありますよ。あるおばあさんが延滞したとき、電話がかかってきて「（延滞して）ごめんなさい、ごめんなさい」って謝ってきたんです。その後、亡くなってしまったんですけど、後から「寝たきりだった」と聞いて。やっぱり、相手次第ですね。
