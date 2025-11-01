◇バドミントン S/Jリーグ（１日、大田区総合体育館）

国内最高峰リーグの新シーズンが開幕し、団体戦で昨季女王の再春館製薬所は広島ガスを２―１で下し、白星発進を切った。第１試合のダブルスでは“シダマツ”ペアで昨夏のパリ五輪銅メダルの志田千陽と、シングルスで世界選手権覇者の山口茜の“最強ペア”をリーグでは初結成。新見桃芭、相磯美心組を２１―１４、２１―１９のストレートで圧倒し、会場を沸かせた。

志田、山口がコートに並ぶと、会場がドッと沸いた。普段はシングルスでコートを一人で駆け回っている山口が、第１ゲーム（Ｇ）序盤、後衛からスマッシュを決めると、志田の「ナーイス！」と声が飛んだ。ハイタッチを交わすと、クールな山口に少し笑顔がにじむ。女子ダブルスを専門とする志田のゲームコントロールも光り、ストレートで圧倒。志田は「チームとしていいスタートを切りたいところで、しっかり勝ち切れたので良かったです」と安堵（ど）の笑みを浮かべた。

ともに９７年生まれ、同期入社の２人。中学２年時に一度アンダー世代の大会で組んで優勝。それ以来、１４年ぶりに組んだ今年６月の全日本実業団選手権でＶに貢献した。基本はダブルスを専門とする志田がゲームを組み立て、山口がコートを駆け回る。圧巻は第１Ｇのゲームポイント。長いラリー中に志田のラケットのガットが切れてしまうアクシデントに見舞われたが、志田の異変に気づいた山口は、打ち返しながら「シングルでできるよ」と伝えれば「じゃあ、行ってきます」と志田はコート脇に用意された別のラケットに持ち替えて、何事もなかったかのように戻ってきた。

志田は胸をなで下ろし「直前に組むことが決まったんですけど、まさかリーグでも組めるとは。今日のパートナーはシングルスをやっているのですごい足もあって（笑）今日はそこに頼りながらという形ではあったんですけど、今日組んだ後、客観的に見たときに自分がどうしていくかとか、茜といろいろ話せて、貴重な意見を聞けたのも、自分にとっては大きな経験になりました」と相方に感謝した。

シングルスで五輪３大会連続代表の山口は、スペースを見つけては多彩なショットで相手を翻弄（ほんろう）し、客席も世界屈指の美技に沸いた。第２Ｇ中盤に山口がネット際のスペースに羽根を落とした際には、圧巻のプレーに後ろにいた志田も思わず苦笑いでたたえた。山口は「まあ、基本的に自分のプレースタイルがそれなので。ダブルとかシングルとか関係なく相手のコートを見るのはできる。そこに打てるかどうか、どこを狙われているかとかは、ダブルとシングルは違うので、難しいところですけど、スペースを見つけるとかはあまり変わらないので」とさらりと言った。

リーグ連覇を目指すシーズン。２日も同会場でＮＴＴ東日本と対戦する。志田、山口の意外なペアがあれば、パリ五輪銅メダルをつかんだ志田と松山奈未の「シダマツ」ペア“再結成”への期待も膨らむが、志田も「今年は誰と組むか分からない状況。またシダマツになったときに、楽しんでできたらいいと思います」と意欲。山口は「（またダブルスに）起用されたら（出ないとは）言えないけど」と苦笑い。志田が「ダブルス陣がもっと頑張らないといけない」と意気込んだ。