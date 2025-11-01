「たくさん歩く日」でも安心！【studio CLIP】大人が狙いたい！「スニーカーブーツ」

お気に入りのシューズなのに、お出かけ中に足が痛くなってしまっては残念。たくさん歩く日でも便りになる一足があれば、秋冬コーデでヘビロテしたい！ 今回編集部が見つけたのは、スニーカー感覚で履ける【studio CLIP（スタディオクリップ）】のブーツ。快適な履き心地をサポートする工夫が施されているうえ、上品なレザー調素材で大人コーデにも合わせやすそうです。

ブーツなのにスニーカーのように歩きやすそう

【studio CLIP】「軽らくスニーカーブーツ」\6,290（税込）

公式サイトで「楽に履ける」と紹介されているスニーカーブーツ。インソールにはクッション性があるスポンジを使用しており「柔らかい足当たり」とのこと。甲材と裏材にも柔らかい素材を使用しているので、たくさん歩く日も快適に履けそうです。レザー調素材が上品で、大人コーデにもマッチ。引き締めカラーのブラックと、清潔感のあるアイボリーの2色展開です。

甘めのコーデに辛口なエッセンスをプラス

シンプルで洗練されたデザインのブーツなので、カジュアルにもキレイめにもマッチしやすいのが嬉しいポイント。フェミニンな花柄スカートに黒のブーツで辛口なエッセンスをプラスすると、グンと大人っぽい雰囲気に。レザー調のブーツが、上品な足元に仕上げてくれます。つま先の裏地に消臭・抗菌防臭効果のあるテープ付き。

writer：Emika.M