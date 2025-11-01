フリーアナウンサーの中村江里子（56）が1日、自身のインスタグラムを更新。東京滞在での家族ショットを披露した。

「長女の仕事場近くで家族でランチをしたり、お天気の良い日はひたすら歩いたり」と書き始めた中村。3人の子供と並んだ写真などを公開した。

息子と仲良く手をつないで歩く動画も披露。「息子と仲良さそうに歩いていますが…いつものように空見上げて歩いていたら“ママは歩くの遅い！”と言われて、引っ張られているのです」と説明。「まあ、それでも私は嬉しいですが」と思いをつづった。

「自分達の小さな時の写真や動画を見て、お互いにからかいあったり、可愛いと褒めあったり。本当に小さかった子ども達との時間がよみがえり、笑い転げている3人をまた撮影している私」と3きょうだいの仲睦まじい様子も明かした。

「そんな東京滞在。本当は1泊でどこかに行けたらと思っていたのですが、私が準備スタートしたのが遅く。もうどこもホテルは満室だったり、見間違いかと思うほどお値段が高く諦めました」と遠出は断念したことを明かし、「今度は早くからちゃんと準備しないと!!!!」と切り替えた。

フォロワーからは「息子さんと、こうやって手を繋いで歩けるって素敵」「うらやましい」「ステキな写真」「ほほ笑ましい」などの声が寄せられた。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にバルト氏と結婚。パリに在住し今年で26年目。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。