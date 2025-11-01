三上悠亜、『チェンソーマン』レゼのコスプレを披露「家の代用品で頑張りました」 反響続々「セクシー」「めっちゃ似てる」
タレントの三上悠亜（32）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。人気アニメ『チェンソーマン』に登場するキャラクター・レゼのコスプレ姿を公開した。
【写真】『チェンソーマン』レゼのコスプレを披露した三上悠亜
「今年はハロウィンイベントもなかったのでおうちでさくっとハロウィンしたよ」とつづり、写真をアップ。「コスプレのサイズ間違えて2XL買ってて 慌てて家の代用品で頑張りました笑」と明かすも、黒のリボンが付いた白いノースリーブシャツに、髪型やメイクもキャラクターに寄せた完成度の高いコスプレを披露している。
この姿にファンからは「かわえええええ」「セクシーできゃわすぎる」「さすが推し」「めっちゃ似てる」「ゆあちゃんのレゼ見れるの嬉しい!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】『チェンソーマン』レゼのコスプレを披露した三上悠亜
「今年はハロウィンイベントもなかったのでおうちでさくっとハロウィンしたよ」とつづり、写真をアップ。「コスプレのサイズ間違えて2XL買ってて 慌てて家の代用品で頑張りました笑」と明かすも、黒のリボンが付いた白いノースリーブシャツに、髪型やメイクもキャラクターに寄せた完成度の高いコスプレを披露している。
この姿にファンからは「かわえええええ」「セクシーできゃわすぎる」「さすが推し」「めっちゃ似てる」「ゆあちゃんのレゼ見れるの嬉しい!!」など、さまざまな反響が寄せられている。