¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ54Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡Ë¤Ç4°Ì¤ÎShigekix¡Ê23¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÎ©Ä¬¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Shigekix¤Î´õË¾¤ÇÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤æ¤«¤ê¤ÎÅ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¸å¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÆôºê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
Êâ¤¤Ê¤¬¤éÊì¹»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡£¤³¤ì¥¦¥Á¤Î¾®³Ø¹»¤ä¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÉÍÅÄ¤¬2004Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÏÆ±¹»¤ÎÀµÌç¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ø¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È»Ø¤·¼¨¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢Shigekix¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢Æñ¤·¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥Èµ»¤òÎý½¬¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Âçºå¤«¤éÆ±¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤ï¤Ì¶¦ÄÌÅÀ¤ËÉÍÅÄ¤â¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÌ¼«¿È¤ÎÉ®À×¤Ë¤è¤ëÂ´¶ÈÀ¸Ì¾Êí¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÍÅÄ¤È¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Î¹â¿Ü¸÷À»»á¤ÎÌ¾Á°¤â¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤Î²¼¡¢¾¾ËÜ¤ä¤ó¤«¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤ì¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Shigekix¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥¤¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÉÍÅÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÆü±Æ¤ÎÇ¦¼Ô¾¡É§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¡Ö¾¡É§¡×¤òÆ±µéÀ¸¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸½ºßÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¸ÄÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¤¬¡¢Æ±¹»¹»²Î¤ÎËÁÆ¬¤Î°ìÀá¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤¬²Î¤¦¹»²Î¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Shigekix¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö²¶¡¢Á´Á³²Î¤¨¤ë¤è¡£²Î»ì¸«¤ó¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¡×¤È¹»²Î¤ò²Î¤¤¤¢¤²¡¢²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿Shigekix¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¿¡£¤è¤¦¤¢¤ó¤Ê¤ó¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£