ワンコが足をかばいながら歩いているので、病院で診てもらったら…？まさかの診断結果に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破。「なかなかやりますねｗ」「飼い主さんの気を引きたかったのかな？」といった声が寄せられています。

足をかばっているワンコ

Instagramアカウント「beagle_koma92_orin91」には、ビーグルの「こま」君の日常が投稿されています。ある日、朝からこま君が左後足をかばうように宙に浮かせて歩いていたため、飼い主さんは「痛いのかな？」と心配になったそう。

しかしケガをしているようには見えないし、触っても嫌がらないので原因は不明…。そこで試しに外に出て歩かせてみたところ、こま君はトコトコと軽やかな足取りで歩き出したとか。

心配で病院に行ったら…？

いつも通りの元気そうな姿を見て、飼い主さんは以前も全く同じ状況になり、病院で検査してもらったことを思い出したそう。その時はケガでも病気でもなく、なんと「演技の上手な犬」と診断されたとか。

「もしかして今回もただの演技…？」と疑いながらも、やはり心配で仕方ない飼い主さん。念のためこま君を病院に連れて行って、獣医さんに診てもらったそう。気になる診断結果は…？

診断結果に爆笑！

獣医さんが下した診断結果は…「演技派」！やはり今回もこま君は、足が痛いフリをしていただけのようです。そして病院の外に出ると、「えへへ、僕の名演技に騙されたでしょ？」とばかりにイタズラな笑顔を見せたとか。心配してもらえて嬉しそうな姿が、可愛くて憎めません！

もちろんその後は普通に地面に足をつけて、元気に歩いていたとのこと。どうやらこま君は、演技で飼い主さんの気を引くことに味を占めたよう。これからも飼い主さんは、こま君の演技力の高さに振り回されることになるかも…？

この投稿には「可愛すぎる」「無事でなによりｗ」「笑うしかない」「素晴らしい演技力！」「これはアカデミー賞ものの名演技」「スカウトされちゃいそう！」といったコメントが寄せられています。

こま君の可愛い姿、妹犬「おりん」ちゃんや飼い主さんとの愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「beagle_koma92_orin91」をチェックしてくださいね。

