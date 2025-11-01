フィンエアーは、冬スケジュール期間中、日本路線3路線を最大週15往復運航する。

冬スケジュール当初は、東京/羽田〜ヘルシンキ線を1日1往復、東京/成田〜ヘルシンキ線を水・金・日曜（ヘルシンキ発前日）、大阪/関西〜ヘルシンキ線を月・木・土曜（同）に運航する。いずれもエアバスA350-900型機を使用する。

大阪/関西〜ヘルシンキ線は2026年2月4日から水曜、東京/成田〜ヘルシンキ線は2026年2月7日から土曜の運航を追加する。いずれもヘルシンキ発は前日となる。

この他に、東京/羽田〜ヘルシンキ線では、日本航空（JAL）との共同運航（コードシェア）便を火・木・金・日曜の週4往復運航している。木曜の運航は2026年1月8日までとなる。

■ダイヤ

AY5072 東京/羽田（08：25）〜ヘルシンキ（14：40）／火・木・金・日（〜2026年1月8日）、火・金・日（2026年1月9日〜）

AY062 東京/羽田（21：55）〜ヘルシンキ（04：00+1）／毎日

AY5073 ヘルシンキ（17：30）〜東京/羽田（14：20+1）／火・木・金・日（〜2026年1月8日）、火・金・日（2026年1月9日〜）

AY061 ヘルシンキ（18：00）〜東京/羽田（14：25+1）／毎日

AY074 東京/成田（23：10）〜ヘルシンキ（05：00+1）／水・金・日（〜2026年2月6日）、水・金・土・日（2026年2月7日〜）

AY073 ヘルシンキ（17：45）〜東京/成田（14：10+1）／火・木・土（〜2026年2月5日）、火・木・金・土（2026年2月6日〜）

AY068 大阪/関西（23：25）〜ヘルシンキ（05：30+1）／月・木・土（〜2026年2月3日）、月・水・木・土（2026年2月4日〜）

AY067 ヘルシンキ（17：00）〜大阪/関西（12：50+1）／水・金・日（〜2026年2月2日）、火・水・金・日（2026年2月3日〜）