2025年11月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
今日の運気は親友がカギ。穏やかで楽しい時間を過ごせるよう意識して。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
何か契約するなら今日がチャンス。ただし契約書を十分確認すること。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
シンプルライフにこそ幸運が。ムダを省く工夫をしよう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
仲間といいムードに。協力すれば多くのことがこなせそう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は低調。赤のボールペンをたくさん使うと一発逆転につながるかも。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
継続は力なり。どんなにつらくても投げ出さずに向き合うこと。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
雑用が重なってしまう日。テキパキとこなすことが大切に。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
コミュニケーション能力がアップ。もめ事の仲裁で力が発揮できそう。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
音楽が心の栄養剤に。好きな曲を聞き続けると満足度がアップ。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
トラブルも結果的にはいい方向へ。信じることがカギに。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ランチタイムにグッドハプニングが。新しい店を開拓すると◎。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
正直な態度が幸運を呼ぶカギ。自分にうそをつくと後悔することに。
