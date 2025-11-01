今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月2日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


今日の運気は親友がカギ。穏やかで楽しい時間を過ごせるよう意識して。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


何か契約するなら今日がチャンス。ただし契約書を十分確認すること。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


シンプルライフにこそ幸運が。ムダを省く工夫をしよう。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


仲間といいムードに。協力すれば多くのことがこなせそう。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


運気は低調。赤のボールペンをたくさん使うと一発逆転につながるかも。

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


継続は力なり。どんなにつらくても投げ出さずに向き合うこと。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


雑用が重なってしまう日。テキパキとこなすことが大切に。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


コミュニケーション能力がアップ。もめ事の仲裁で力が発揮できそう。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


音楽が心の栄養剤に。好きな曲を聞き続けると満足度がアップ。

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


トラブルも結果的にはいい方向へ。信じることがカギに。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


ランチタイムにグッドハプニングが。新しい店を開拓すると◎。

1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


正直な態度が幸運を呼ぶカギ。自分にうそをつくと後悔することに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)