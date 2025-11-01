【上空に強い寒気】週明けは北風が強まる見込み 日本海側はあす午後に雨の範囲広がり突風のおそれ 関東から西は太平洋側を中心に晴れて行楽日和
あすは、北海道は暴風は収まる見込みですが、上空の強い寒気の影響であすも雷雨に注意が必要です。東北日本海側や北陸、山陰も午後は雨の範囲が広がり、雷や突風を伴うおそれがあります。仙台も夜はにわか雨があるかもしれません。関東から西は太平洋側を中心に晴れて行楽日和でしょう。ただ、関東は午後、南風がやや強まる所がありそうです。
西日本と東日本は、朝も日中もきょうと同じくらいの気温の所が多いでしょう。昼間は各地で20℃を超えて、シャツ一枚で過ごせる陽気になりそうです。鹿児島は24℃まで上がる予想です。北日本は、きょうより気温が低くなるところが多く、札幌の最高気温は9℃でしょう。
＜あす2日（日）の各地の予想最高気温＞
札幌： 9℃ 釧路：11℃
青森：15℃ 盛岡：16℃
仙台：19℃ 新潟：18℃
長野：19℃ 金沢：18℃
名古屋：21℃ 東京：22℃
大阪：21℃ 岡山：21℃
広島：21℃ 松江：18℃
高知：23℃ 福岡：21℃
鹿児島：24℃ 那覇：26℃
あさっての文化の日も新潟など日本海側は、雷雨の所がありそうです。東京や名古屋など太平洋側は晴れますが、北風が強まる見込みです。火曜日は広く高気圧に覆われて、全国的に秋晴れとなるでしょう。