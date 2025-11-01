あすは、北海道は暴風は収まる見込みですが、上空の強い寒気の影響であすも雷雨に注意が必要です。東北日本海側や北陸、山陰も午後は雨の範囲が広がり、雷や突風を伴うおそれがあります。仙台も夜はにわか雨があるかもしれません。関東から西は太平洋側を中心に晴れて行楽日和でしょう。ただ、関東は午後、南風がやや強まる所がありそうです。

西日本と東日本は、朝も日中もきょうと同じくらいの気温の所が多いでしょう。昼間は各地で20℃を超えて、シャツ一枚で過ごせる陽気になりそうです。鹿児島は24℃まで上がる予想です。北日本は、きょうより気温が低くなるところが多く、札幌の最高気温は9℃でしょう。

＜あす2日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌： 9℃ 釧路：11℃

青森：15℃ 盛岡：16℃

仙台：19℃ 新潟：18℃

長野：19℃ 金沢：18℃

名古屋：21℃ 東京：22℃

大阪：21℃ 岡山：21℃

広島：21℃ 松江：18℃

高知：23℃ 福岡：21℃

鹿児島：24℃ 那覇：26℃

あさっての文化の日も新潟など日本海側は、雷雨の所がありそうです。東京や名古屋など太平洋側は晴れますが、北風が強まる見込みです。火曜日は広く高気圧に覆われて、全国的に秋晴れとなるでしょう。