ºå¿À¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬µ¢¹ñ¡Ö´°àú¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡×º£µ¨£¶¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¹
¡¡ºå¿À¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±Æü¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï£±£µ»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï£¸·î£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£²Àï¤ËÌó£³¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö´°àú¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤À¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£