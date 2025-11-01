¡Ú¥Î¥¢¡Û¥Þ¥µËÌµÜ GHC¥¿¥Ã¥°Àï¤Ø¹â¾Ð¤¤¡¡NXTÀï»Î¤ò¥¤¥¹¤Ç²¥ÂÇ¡Ö¤Æ¤á¤¨¤é¤Ë¤Ï¤¼¤Ã¤Æ¤¨ÅÏ¤µ¤Í¤¨¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢£±Æü¤Î¾åÈøÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Îà¹õ¤¤Áª¼ê²ñÄ¹á¤³¤È¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£³£·¡Ë¤¬£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô¤Î¥¿¥ó¥¯¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ê£²£¶¡Ë¤È²Ð²Ö¤ò¤Á¤é¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤ë£²¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Á°¾¥Àï¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¡£Æ±¤¸¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ù±ºµ®¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ëËÌµÜ¤È¡¢¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥é¥ê¥¢¡¼¥È¹çÀï¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Î°ÕÃÏ¤¬¸òºø¤¹¤ë°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÌµÜ¤¬¹õ¤¤¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ÎË½µó¤ËÀ©»ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ö¤ó²¥¤ê¡¢È¿Â§Éé¤±¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÌµÜ¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Þ¤ë¤Ç¾¡¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µß½Ð¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¥ª¥¤¤ªÁ°¤é¡¢º£¤¯¤é¤¤¤Ç¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¡¢¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ó¤Æ¼è¤ì¤Í¤¨¤¾¡×¤È¤µ¤²¤¹¤à¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é¤Î¤¤¤ë£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô¤È¤ä¤é¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤ó¤«¤ÏÃÎ¤é¤Í¤¨¤¬¡¢£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°¥Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¤Æ¤á¤¨¤é¤Ë¤Ï¤¼¤Ã¤Æ¤¨ÅÏ¤µ¤Í¤¨¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£