¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡ÛÇò°æ±Ñ¼£ £Ó£ÇÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ç»Õ¾¢¤È¥È¡¼¥¯¡Öº£¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ö¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î£¸·î¼ã¾¾£Ó£Ç¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤òÀ©¤·¤¿Çò°æ±Ñ¼£¡Ê£´£¹¡á»³¸ý¡Ë¤¬£±Æü¡¢£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÁÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Á¡×³«ºÅÃæ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Ç¡¢»Õ¾¢¤Îº£Â¼Ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë£Ó£ÇÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»ÕÄï¤Î·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÍ¥¾¡Àï¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£Ö¡£¡Ö£±¹æÄú¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢Í¾·×¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆÁ»³¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÏÂ¾¸©¡ÊÀ¾»³µ®¹À¡Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¿¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ö¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢À°È÷¤ä¥Ú¥é¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥ê¥º¥à¤¬°¤¤¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï»´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£´ü¤¬ÊÑ¤ï¤ë£±£±·î¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£°°Ì¡£¡Ö£±£¸°Ì¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê£¶°Ì°ÊÆâ¤È¤«¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿½»Ç·¹¾¿åÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½»Ç·¹¾¤Ïº£Â¼Ë¤µ¤ó¤¬Áª¼ê»þÂå¤Ë¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢ËÍ¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º£Â¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø½»Ç·¹¾¤Ï²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤ë¤Î¤Ç»ß¤á¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Õ¾¢¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï»ß¤á¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢»ß¤áÊý¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡Àè·î£´£¹ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»³¸ý»ÙÉô¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡£¡Ö°ìÈÖÀª¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»³¸ý»ÙÉô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤éº£Æü¤Ï±þ±ç¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥¿¥Þ¥ó¡Êº´¡¹ÌÚ´°ÂÀ¡Ë¡¢ÌøÀ¸¡ÊÂÙÆó¡Ë¡¢¿¹Ìî¡ÊÀµ¹°¡Ë¤¢¤È¤â¤¦£±¿Í¡ÊÄ¹Èø¾ÏÊ¿¡Ë¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤Î£´¿Í¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Í¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢£Ó£Ç¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ËÍ¤¬¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Àá½àÍ¥¤Ë¿Ê¤ó¤À£´¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£