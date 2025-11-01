ギャルママモデル聖菜、大胆メイドコスプレ姿に「CGかと思った」「服どうなってるの？」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が10月31日、自身のInstagramを更新。大胆なコスプレ姿に反響が集まっている。
【写真】23歳ギャルママモデル「服どうなってるの？」美谷間のぞく大胆コスプレ
聖菜は、黒と白を基調としたメイド風コスチューム姿を投稿。胸元が大きく開いた黒いシャツに、白のフリル付きエプロン、脚には網タイツを合わせた、セクシーさと可愛らしさが強調された衣装を着用。透明な傘を差しながら濡れた路面に佇み、見事なスタイルを披露している。
この投稿に「セクシーすぎる」「映画のワンシーンみたい」「服どうなってるの？」「着こなせるのすごい」「CGかと思った」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
◆聖菜、抜群のスタイルでコスプレ披露
◆聖菜の投稿に反響
