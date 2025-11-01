CANDY TUNE「サツコレ」大トリ飾る バズリ曲から話題の新曲まで豪華4曲“かわいさ全開”ステージ【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディチューン）が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】話題のカワラボアイドル、美脚際立つ華やか衣装姿で大トリ
FRUITS ZIPPERが所属する「KAWAII LAB.」から2023年に誕生したCANDY TUNE。立花琴未と、札幌市出身の小川奈々子は同日ランウェイにも登場し華やかな存在感を見せていたが、イベントのラストを飾るライブステージにも登場。メンバーカラーのフリルが揺れるカラフルな衣装でステージを彩った。
SNSでも人気を集める「キス・ミー・パティシエ」で一気に会場の熱気を高めると、続く「レベチかわいい！」では南なつが「皆さん楽しんでいますか？最後まで“レベチかわいく”盛り上がっていきましょう〜！」と呼びかけ、大きな歓声が響く。ランウェイまで大胆に使いながら、客席を巻き込むパフォーマンスで空間を染め上げた。
「愛しちゃって溶けちゃう〜！！」のフレーズが耳に残る新曲「アイしちゃってます◆（※◆は正しくはハート）」では、ハッピーな世界観を存分に表現。最後はMV再生数2000万回を突破した話題曲「倍倍FIGHT!」で、コール＆レスポンスが会場に広がる中、笑顔と熱気に包まれたままフィナーレを迎えた。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務めた。（modelpress編集部）
1.キス・ミー・パティシエ
2.レベチかわいい！
3.アイしちゃってます◆（※◆は正しくは「ハート」）
4.倍倍FIGHT!
