加護亜依「エヴァ」綾波レイのコスプレ披露「再現度高すぎてびっくり」「新鮮すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/01】元モーニング娘。の加護亜依が11月1日、自身のInstagramを更新。「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクター・綾波レイのコスプレ姿を公開した。
◆加護亜依、綾波レイのコスプレ披露
加護は、かぼちゃの絵文字とともに綾波レイのコスプレ写真を投稿。青みがかったシルバーグレーのウィッグを被り、ヘッドセットをつけ、体にぴったりとフィットしたプラグスーツを着て、見事にキャラクターを再現した姿を披露した。
◆加護亜依のコスプレに反響
この投稿に、ファンからは「再現度高すぎてびっくりした」「新鮮すぎる」「ウィッグの色味まで完璧」「加護ちゃん似合う」「テンション上がった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
