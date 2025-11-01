西山茉希、お茶漬けの素活用レシピ披露「レベル高い」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】西山茉希が11月1日、自身のInstagramを更新。お茶漬けの素を活用した手料理を公開し、反響が集まっている。
【写真】39歳2児の母モデル「盛り付け美しすぎる」手料理3品並んだ食卓
西山は「ハロウィン皆無」「お誕生日翌日は、店主の休息」とコメントし、長女の誕生日翌日に作った手料理を披露。エビとウィンナーとコーンが入った「炒めるだけの炒飯」や、「ふりかけてシャカるだけのきゅうり」「油も水もフタもいらない冷凍餃子」「気分を上げてくれる目玉7割焼き」と、手際よく彩り豊かな料理5品を並べた。梅茶漬けの素を使った即席ナムル風きゅうりなど、工夫が光るレシピを紹介している。
この投稿に、ファンからは「西山食堂、毎回レベル高い」「発想が天才」「冷凍餃子の焼き加減がプロ」「炒飯の盛り付け美しすぎる」「きゅうりのナムル、真似したい」「料理センスが光ってる」といったコメントが寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希、工夫に満ちた手料理5品披露
◆西山茉希の投稿に反響
