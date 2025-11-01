なでしこジャパンの“新旧１０番コンビ”澤穂希さんと岩渕真奈さんが１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演。２０１１年女子Ｗ杯優勝の裏側を明かす一幕があった。

今回のテーマは「黄金コンビ」。

現在、３２歳の岩渕さんは４７歳の澤さんに対し、「１５歳違うんですけど、ピッチの上では頼れる存在だったんですけど、引退して気づきました。ピッチ外では私の方がまともだなって」ときっぱり。澤さんも「全然、否めないです。全然、ブチの方がしっかりしてます」と認めた。

さらに「Ｗ杯で優勝して以降、女子サッカーの待遇がすごく良くなりました」と話した澤さん。ＭＣの浜田雅功に「それ以前は悪かったの？」と聞かれると「１日の日当が１人３０００円。今はゼロが１個多い。それがあったおかげで今のサッカー選手は待遇が良くなった」と答えたところで岩渕さんも「時代もありましたね。世界的に女子サッカーも大きくなっているので」とポツリ。

それでも、Ｗ杯優勝時について、岩渕さんは「割と年功序列なことが結構あって。優勝のご褒美でアウディさんから車を１人１台、プレゼントされたんですけど、いろんな色があって。いろんな選択肢があった中でそれぞれ年上の澤さんあたりから選んでいって。私は本当に１個しか残ってなかったので、当時。真っ赤なアウディ。カッコ良かったですけど…」と回顧。

ＭＣの浜田雅功に「なんで、フォローしてんねん？」とツッコまれると「選びたかったなあって。上が開くヤツとか」と岩渕さん。

一方の澤さんは「色も選べたし、上も開きました」と笑顔で答えていた。