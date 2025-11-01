巨人は１日、ジャイアンツタウンスタジアムで秋季キャンプ第１クール最終日の練習を行った。

２９日の初日から４日間、若手主体に練習量をたっぷり確保し、中身の濃いメニューを行ってきた。

この日も守備練習、シートノック、ロングティー打撃などを実施。阿部監督が自らノックバットを持ち石塚、泉口、門脇、リチャード、育成選手のティマらに内野ノックを打つ場面もあった。

投手陣はブルペン入りする場合は１回１３０球以上をノルマに設定。２００球近い投げ込みを行う投手も多くいた。

第１クールを終え、阿部監督は「全体練習としては量の確保もできている。ピッチャーも相当な球数を投げている。大事な時にね、少しでも自信になってくれればうれしいなと思ってやっている。これだけやったんだみたいなね」と総括。

１軍首脳陣が練習を指揮するグループ「午前組」には、野手ではティマ、宇都宮、投手では園田、田村、吉村、代木、ルシアーノの育成選手が入り、若手底上げへ阿部監督も熱視線を送った。

「他のチームも練習してることですから。そこに負けないように全体練習以外の練習もたくさんやって欲しいなっていうのが僕の願いです」と話した。