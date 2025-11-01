◇MLB ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3−1ブルージェイズ（日本時間1日、ロジャース・センター）

MLBワールドシリーズの第6戦が日本時間1日に行われ、ドジャースが接戦に勝利。ワールドチャンピオンの行方は第7戦に持ち越しとなりました。

試合が動いたのは3回、ドジャースのトミー・エドマン選手がツーベースヒットを放ち出塁すると、大谷翔平選手は申告敬遠で2アウト1、2塁へ。2番のウィル・スミス選手がタイムリーツーベースヒットを放ち、ドジャースが先制。さらにムーキー・ベッツ選手も満塁からタイムリーを放ち、一挙3得点となります。

投げてはドジャース先発・山本由伸投手が6回1失点の好投を披露。3回で2本のヒットを浴び1点を返されるも、その後は得点を許さず守り抜きました。

そのまま迎えた8回には、佐々木朗希投手が登板。8回は1アウト1、2塁のピンチを迎えるも無失点で切り抜けます。しかし9回、先頭に死球で出塁を許します。さらに続くバッターにツーベースヒットを放たれたところで降板。それでも代わったタイラー・グラスノー投手がなんとかリードを守り抜きました。

これで両者は3勝3敗。日本時間2日の第7戦に勝った方がワールドチャンピオンとなります。

ドジャースが勝てば昨年に続く9度目の優勝。1998年から2000年まで3連覇したヤンキース以来の連覇達成となります。一方、ブルージェイズが勝てば1993年以来32年ぶり3度目の栄冠となります。

【ワールドシリーズ】第1戦 ブルージェイズ11−4ドジャース第2戦 ドジャース5−1ブルージェイズ第3戦 ドジャース6−5ブルージェイズ第4戦 ブルージェイズ6−2ドジャース第5戦 ブルージェイズ6−1ドジャース第6戦 ドジャース3−1ブルージェイズ