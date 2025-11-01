『アンドグッドナイト』で贅沢ナイトケア！心地よい眠りへ導くアイテム

1日の終わりにリラックスできるナイトケアアイテム「アンドグッドナイト」。新登場の「月夜のハンドクリーム」「月夜のリップバーム」などは、天然精油を使った香りで、心も体もリラックス。さらに「サンクスケアギフト」や「サンクスミニギフト」など、心地よいアイケアやスキンケアアイテムも登場です。自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったりなアイテムが勢揃い。寝る前のひとときを、贅沢に過ごしてみませんか？

眠る前のリラックスタイムにぴったりのアイテム



「アンドグッドナイト」のナイトケアアイテムは、天然精油を使って心と体を癒してくれるアイテムばかり。

新登場の「月夜のハンドクリーム」は、乾燥から手肌を守り、しっとりやわらかな手肌に仕上げます。

月夜のリップバーム

また「月夜のリップバーム」は、寝ている間にうるおいを与えて、翌朝のふっくらリップを実現。ディープラベンダーやビターオレンジなど、心を落ち着ける香りが広がります。

おやすみ前のナイトケアを充実させて、ぐっすり眠りましょう。

【Anua】新発売！PDRNヒアルロン酸ミスト＆洗顔で乾燥肌をケア

充実のギフトセットでリラックス時間をプレゼント



アンドグッドナイト サンクスケアギフト 全３種

アンドグッドナイト サンクスミニギフト 全３種

「アンドグッドナイト」のギフトセットには、フェイスマスクやホットアイマスクなど、リラックスタイムにぴったりなアイテムがセットに。

特に「サンクスケアギフト」や「サンクスミニギフト」は、ホットアイマスクと一緒に使うことで、温かい蒸気が心地よく、1日の疲れを癒してくれます。

精油香るバスパウダーで、入浴後のリラックスタイムも贅沢に演出。ナイトケアを楽しみながら、心地よい眠りに導いてくれます💆‍♀️

寝る前の3ステップでぐっすり眠れる！



「アンドグッドナイト」シリーズの最大の魅力は、ナイトケアルーチンにぴったりなアイテムを揃えたこと。

入浴、沈静、芳香浴の3つのステップで、眠る前のリラックスした時間を作り出せます。バスパウダーで体を温め、ホットアイマスクで目元を癒し、さらにフェイスマスクでしっかり保湿。

これだけで、心も体もリセットされ、深い眠りへと導かれます。毎晩のナイトルーチンを贅沢に楽しんで、翌朝はすっきり目覚めましょう✨

『アンドグッドナイト』で心地よい眠りへ



「アンドグッドナイト」のナイトケアアイテムは、天然精油を使った香りで、心地よい眠りへと導いてくれるアイテムばかり。

乾燥から守るハンドクリームやリップバームはもちろん、ギフトセットで心地よいケアを楽しんでみてください。

バスパウダーやホットアイマスクで、ナイトルーチンを贅沢に仕上げ、毎晩のリラックスタイムを特別なものに♡ 自分へのご褒美や、プレゼントにも最適なアイテムです。