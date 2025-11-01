アイドルグループ「NMB48」の元メンバーの白間美瑠さんの4冊目となる写真集（11月14日発売、秋田書店）の誌面カットが公開されました。



【写真】ナイトマーケットでおどけるしぐさの白間美瑠さん

NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、圧倒的な存在感と華やかな笑顔で多くのファンを魅了してきた白間さん。2021年の卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げ、その凛とした美しさと洗練された表現力で、今もなお輝きを増し続けています。



写真集の撮影に選ばれたのは、近年リゾート地として注目を集めるベトナム・ダナン。真っ白な砂浜が続くミーケービーチや活気あふれるナイトマーケットなどで非日常感あふれるカットなどが掲載され、ラグジュアリーなホテル、プールサイドで大人の女性らしい艶やかな姿を披露。“過去最大級の露出”にも挑戦したそうです。



新たに公開されたのは、ナイトマーケットを楽しむ姿、トップレスで花束を抱えた大胆な姿、黒の三角ビキニで挑むような視線を投げかける姿など、大人の女性としての艶やかさ、リラックスした素顔、そして異国情緒漂うロケーションが融合し、白間さんの魅力を余すことなく切り取っています。



【白間美瑠さんプロフィル】

しろま・みる 1997年10月14日生まれ 大阪府出身 身長＝159cm 趣味＝サウナ、韓国 特技＝スノーボード、サーフィン 公式X：@shiromiru36 公式Instagram：@shiro36run