【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】義オバの言い分「嫁として認めてないッ！」＜第15話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第15話 嫁として教育するために
【編集部コメント】
サカエおばさんにとって、自分の実家の跡継ぎであるショウジくんの結婚は「一大事」。だからこそ結婚前の親戚同士の顔合わせ、披露宴などは一つひとつ丁寧に行われ、もちろん自分もしっかりもてなされるだろうと信じて疑わなかったのです。そこからはじまったうらみつらみなのに……というのもわかりますが、しょせんは弟の息子夫婦。甥だから血のつながりがあるとはいえ、「よその家に口出しするな」と言われたらそれまでの話ですよね。それにしっかり招待していたとしても、相手はあのサカエおばさん。どこかでまた文句を言って絡んでいたことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
