¡Ö±ü¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×à¥ê¥ó¥°¤Ç¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥ºá¤«¤é2Ç¯¡Ä¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊ¤È¤ÎàÏÓÍí¤ßáÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î³ÊÆ®²È¤Ë¡ÖËÜÊª¤ÎÃË¤Ë¤ÏåºÎï¤Ê½÷À¤¬»÷¹ç¤¦¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÍò¡ª
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¾ì¤Ç¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À±ü¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¶¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Þ¤Ç°ì»þÂÚºß¤Ç¥Õ¥í¥ê¥À¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê(35)¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢RIZIN.45¤Î½éÂåRIZIN¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀîÂ¼Æá·î(32)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Ë¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖYouTube¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÁá¤¯°ì½ï¤Ë½»¤á¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤ä¤Ð¤¤ ²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡ÖAI¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎåºÎï¤Ê±üÍÍ¡×¡Ö¶¯¤¤ÃË¤ËÁê±þ¤·¤¤Èþ¿Í¤Ê±üÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êËÜÊª¤ÎÃË¤Ë¤ÏåºÎï¤Ê½÷À¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤¨¤Ê¤¢¡×¡Ö±ü¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£