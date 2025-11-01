à¤¤¤«¤Ä¤¹¤®¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¡õ¥Ô¥¢¥¹áBTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«à¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤Ä¤¤¤ËÏÓ¤ÏÁ´ÍÆ¤¬¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ð¥Ð¡¼¤¤‼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¤Ï¡×
à²Ä°¦¤é¤·¤¤´éá¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¥¿¥È¥¥¡¼
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCalvin Klein¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¿°¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¡¢¾åÌÜ¤Å¤«¤¤¤ÇÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¸ª¤Þ¤Ç¤Þ¤¯¤ê¡¢±¦ÏÓÁ´ÂÎ¤Ëà¤Ó¤Ã¤·¤êáÄ¦¤é¤ì¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤«¤Ä¤¹¤®¤ë¤±¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Í¡×¡Ö ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤È¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ÈÀ¶·é´¶¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¿¤ë¤ä¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÏÓ¤ÏÁ´ÍÆ¤¬¸«¤¨¤¿¤ï¤Í¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ð¥Ð¡¼¤¤‼¡×¡Ö¸ª¤Û¤Ü¥¿¥È¥¥¡¼¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£