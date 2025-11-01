◆九州地区高校野球決勝 長崎日大2―3九州国際大付（1日、SOKKENスタジアム）

高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は1日、宮崎市のSOKKENスタジアムで決勝が行われ、九州国際大付（福岡）が長崎日大に3―2で逆転勝ちし、2021年秋以来4年ぶり4度目の優勝を果たした。九回までリードしていた長崎日大は1997年春以来となる優勝はならなかった。九州国際大付は明治神宮大会（14日から5日間、神宮）に出場し、山梨学院と東京地区代表の勝者と対戦する。

土壇場の逆転劇で九州国際大付が4年ぶりの頂点に立った。七回までわずか1安打に抑えられていた打線が終盤目覚めた。八回に1点を返し、1点差で迎えた九回。4番城野の右前適時打で追いつくと、福岡大会でも勝利を運んだ「代打の切り札」鰐口の犠飛で勝ち越した。

同点打を放った城野は昨年のチームから不動の4番。だが今大会は準決勝まで11打数無安打と不振に苦しんだ。今大会16打席目で出た待望の初安打がチームを救う一打となり「打ちたいというより自分の打撃をしようと思った。右に強い打球を打つのが自分の強み」と明るい表情に戻った。

主将としても責任を感じていた城野は決勝前日に「打順を下げてほしい」と楠城監督に願い出た。それでも「福岡王者の4番は簡単には代えられない」と決勝も4番で起用した指揮官は「あの安打を見てグッときた」と城野の活躍を喜んだ。

夏の涙を3カ月後に喜びに変えた。夏の福岡大会は西日本短大付に大敗し準優勝。主将の城野を中心に、練習中だけでなく寮でも「一球に集中しよう」と全員に呼びかけた。意見交換の時間を毎日つくり意思疎通を図り「明治神宮大会出場」を目標に妥協しなかった。

次の舞台は目標にしていた神宮だ。「4年前を越えたい」。城野は4強だった先輩を越えることを新たな目標に据えた。（前田泰子）