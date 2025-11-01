¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×à¤ªÃë¤Î´éá°æ·å¹°·Ã¤Î1Ç¯¤Ö¤ê³®Àû½Ð±é¤¬ÏÃÂê¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ëà³®Àûá½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ·å¤Ï2022Ç¯4·î¤«¤é24Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡¢¤ªÃë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¿©¥ì¥Ý¤ÇÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤²¤¿¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î27Æü¤Ëµ×¡¹¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£²ó¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¡ÊÆ±¡Ë¤ÎÈÖÁÈPR¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡£´ò¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥Ô¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤²¤¿¡ª¤¬¸«¤ì¤¿¤ÎÍ¤êÆñ¤¤¡£µ×¡¹¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³®Àû¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£