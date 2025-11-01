１日から始まった指名手配容疑者の捜査強化月間に合わせ、県警は、２７年前に旧群馬町で発生した一家３人殺害事件で指名手配されている男の情報提供を、ＪＲ高崎駅で呼びかけました。

この事件は、１９９８年１月１４日、旧群馬町三ツ寺、現在の高崎市の住宅で一家３人が殺害されたものです。警察は、元トラック運転手の小暮洋史容疑者（５６）を殺人の疑いで全国に指名手配しています。

１日はＪＲ高崎駅で、県警本部の捜査員や捜査本部を設置している高崎北署の署員らが、小暮容疑者の顔写真などを載せたポケットティッシュなど約２０００個を駅の利用者に手渡し、情報提供を呼びかけました。

この事件では、容疑者の逮捕に結びつく有力な情報提供者に最大３００万円の公的懸賞金が支払われます。県警によりますと事件に関する情報は、ことし９月末までに合わせて３７２０件寄せられていますが、事件解決につながる有力な手がかりは得られていません。

警察は、新たなポスターを約２万３０００部作成し公共施設などに配布するほか、捜査本部でフリーダイヤルを設置して引き続き情報提供を求めています。