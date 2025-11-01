ヤマハ『RMX DD-2』が初登場で3位！「今年のRMXはカーボンフェースで飛ぶ」の声【ドライバー売り上げランキング】
ドライバー部門は10月24日に発売したヤマハ『RMX DD-2（以下、DD-2）』が初登場で3位にランクイン。『RMX DD-1（以下、DD-1）』も6位と堅調なスタートを切っている。1位の『G440 MAX』、2位の『G440 LST』に変動はなく、海外メーカーが上位を占めるなかでヤマハの新作は予想以上に健闘している。PGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治さんに店頭での反応を聞いた。
【写真】『RMX DD-1』『RMX DD-2』の構えた顔を等倍で比較
「注目度は高いですし、試打をするお客さんは多いです。試打ブースで計測したり、お客さんの話を聞くと『飛距離性能が高い』『今までのヤマハよりも飛ぶ』という声があって、飛距離性能を評価するお客さんが多いです。もっと広く認知されて試打をする人がいれば、さらに売り上げを伸ばす可能性があると思います」『RMXシリーズ』初のカーボンフェースについては？「カーボンフェースということで注目している人もいて、『これカーボンフェースなんでしょ！』と言ってくるお客さんもいます。打感、打球音については全くネガティブな意見はなくて、むしろ打感の良さが評価されています。『DD-1』と『DD-2』で言えば、最初はみんな『DD-1』への関心が高いのですが、試打をしたら『DD-2』の寛容性と直進性に魅力を感じています」初登場で3位に入った『DD-2』だが、認知度が広がればさらに順位を上げていきそうだ。【ドライバー売り上げランキング トップ3】1位 ピン G440 MAX2位 ピン G440 LST3位 ヤマハ RMX DD-2※データ提供：矢野経済研究所、10月20日〜10月26日のデータ◇ ◇ ◇人気ドライバーを調査。関連記事『最新なのに飛ばないのはクラブが合ってないせい？ タイプ別『飛ぶドライバー』48モデル診断を公開！』で詳細をチェックできる。
