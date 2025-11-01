世界のツアーを席巻するボブ・ボーケイ自ら手掛けた『Vokey Signature 56 M』ウェッジ、数量限定デビュー
アクシネットジャパンインクが、限定ウェッジを発表。「ボブ・ボーケイが自らデザインを手掛けたコレクターズモデル『Vokey Signature 56 M』が数量限定で登場。1962年式シボレー・コルベットに着想を得たPolished Nickelフィニッシュがボーケイらしいクラフトマンシップを体現。お気に入りの56°Mグラインドに“Pro Groove”形状のソールを採用した特別な1本です」と、同社。
【画像】筆記体の「Bob Vokey」がクラシカル！数量限定ウェッジのデザイン
世界中のツアーで選手から愛されるボーケイウェッジ。PGAツアーでは直近11大会で10度の優勝に貢献しており、世界最強の選手たちが契約の有無に関係なくスコアのために使用することで知られる。圧倒的な信頼はPGAツアーだけでなく、下記のように国内男子ツアーでも同様。また、ウェッジの上へつながるアイアンもPGAツアーで11年連続使用率No.1だ。
「今週のJGTOツアー速報情報ですが、ダレルサーベイ調べのJGTO『フォーティネットプレーヤーズカップ2025』で、タイトリストは5つのカテゴリーで使用率No.1を獲得しました。本日からタイトリストアイアンのPGAツアー11年連続使用率NO.1を記念したキャンペーンも開催します」（同社広報） その使用率の内訳は、ゴルフボール59%（2位メーカー17%）、ドライバー31%（同23%）、UTアイアン49％（同17%）、アイアン17％（同14%）、ウェッジ47％（同11%）となる。
気になるボーケイの限定品の販売は「タイトリスト フィッティングスタジオ（藤沢）のみで、本日より限定発売（税込66,000円）。極めて少量でのリリースとなります」とのこと。気になる人はお早めに。
