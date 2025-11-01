¡ÚRISE¡Û¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦µÈÅÄ¡Ö¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤¤¤±¤ë¤È¤³¸«¤»¤ë¡×Èþ»ÂÄë¡Ö¤«¤Þ¤»¸¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡×¤Ï1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖRISE¡¡WORLD¡¡SERIES2025¡¡FINAL¡×¡Ê2Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÀï¤ÇÍ£°ì¤Î½÷»Ò¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µIBF½÷»ÒÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡õ¸µWBO½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦µÈÅÄ¼ÂÂå¡Ê37¡áBread¡¡winner¡¡NYC¡Ë¤Ï52¡¦2¥¥í¡¢Èþ»ÂÄë¡Ê¤ß¤¤Æ¤£¡¢39¡á¥Æ¥Ä¥¸¥à¡Ë¤È52¡¦35¥¥í¤Ç·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡2013Ç¯°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¥Ã¥¯»²Àï¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡Ö12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹ç½É¤â¤Ç¤¡¢2·î¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤É¤ó¤É¤ó¼ê¿ô¤ò½Ð¤·¤Æµ¤¹ç¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¡£ËÜÀï¤ÇÍ£°ì¤Î½÷»Ò¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡ÖËÜÀï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Èþ»ÂÄë¤Ï¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡£¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»ä¤¬ËÜÀï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄÁª¼ê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤«¤Þ¤»¸¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¥Ã¥¯1ËÜ¤Ç¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µ²¦¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£